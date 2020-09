NARDELLA, A Borja Valero: "Bentornato Sindaco"

"Bentornato a casa Sindaco. In bocca al lupo per questo secondo mandato, ti aspetto a Palazzo Vecchio!". Commenta così Dario Nardella, sindaco di Firenze, l'ufficialità di Borja Valero in viola postando una foto, visibile di seguito, che ritrae il centrocampista con il riconoscimento che tutti in città gli conferiscono. Seconda avventura alla Fiorentina che comincia dunque come era finita per Borja Valero ovvero con tanto affetto e tanto calore da parte di tutti quanti i tifosi.