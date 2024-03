NAPOLI, Offese a Giuntoli: deve intervenire la polizia

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

All'88' di Napoli-Juventus, dopo il calcio di rigore sbagliato da Victor Osimhen, Giacomo Raspadori ha ribadito in rete facendo esplodere tutto lo Stadio Maradona. La gioia dei tifosi partenopei è però andata anche oltre il consentito e sono piovuti insulti dalla Tribuna VIP all'indirizzo dei dirigenti della Juventus, in particolar modo a Cristiano Giuntoli, Football Director della Vecchia Signora ed ex dirigente dei partenopei: "Mariuolo (ladro, ndr), vattene!", le parole che gli sono state rivolte. La Polizia è dovuta intervenire per impedire che la situazione prendesse una piega peggiore.