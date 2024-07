NAPOLI, La Viola è interessata a Gianluca Gaetano

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Un centrocampo tutto da rifare per i viola che in questi giorni sono a lavoro sul mercato. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il Napoli sta cercando di vendere qualche giocatore. Uno di questi è Jesper Lindstrom, obiettivo della Fiorentina, che piace molto all'Aston Villa.

I viola invece sarebbero interessati a Gianluca Gaetano. Il centrocampista ha varie squadre di Serie A su di lui, tra queste il Cagliari (dove ha giocato in prestito da gennaio) e il Parma.