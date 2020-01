NAPOLI-INTER, Tris nerazzurro: al San Paolo è 1-3

Ventitré anni dopo l'ultima volta, l'Inter torna a vincere al San Paolo in Serie A e lo fa battendo il Napoli per 3-1: ad aprire le marcature ci pensa quasi subito Lukaku che sfrutta un errore di Di Lorenzo e in contropiede fa 1-0. Poco dopo, sempre sul tiro dell'ex United, errore sulla linea di porta di Meret e palla in rege per lo 0-2. Gli azzurri a fine primo tempo tornano in partita con il gol di Milik ma a metà ripresa, nel momento più difficile dei nerazzurri, Lautaro fa 3-1 sfruttando un errore di Manolas in area. Con questo punteggio, l'Inter resta al 1° posto in coabitazione con la Juventus a quota 45 punti. Napoli invece alla 2a sconfitta della gestione Gattuso e 9° in classifica.