NAPOLI, Insigne positivo al Covid: in isolamento

Un primo tampone antigienico per via di sintomi influenzali con esito risultato dubbio, ora la certezza, dopo un tampone molecolare: il giocatore del Napoli Lorenzo Insigne positivo al Covid. Lo ha comunicato il club in questi minuti, dopo l'esito del molecolare che si era appunto reso necessario per fugare ogni dubbio: "In seguito al tampone molecolare effettuato questa mattina è emersa la positività al Covid-19 di Lorenzo Insigne. Il calciatore osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio". Insigne, che non si era comunque allenato, non sarà dunque a disposizione contro lo Spezia, ultima gara del Napoli prima della sosta. Il calcio torna dunque alle prese con il problema del Covid, visto quanto sta succedendo in altre squadre, sia di A che di B, con tanto rinvio di partite.

In seguito al tampone molecolare effettuato questa mattina è emersa la positività al Covid-19 di Lorenzo Insigne. Il calciatore osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. pic.twitter.com/ctOjlrSKWH — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 21, 2021