NAPOLI, In bilico tra Tudor e Mazzarri: il punto

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ore concitate in casa Napoli: esautorato e virtualmente esonerato Rudi Garcia, gli azzurri sono a caccia di un sostituto. Il favorito sembra essere l'ex tecnico dell'Hellas Verona Igor Tudor ma occhio alle sorprese dell'ultima ora. Tuttomercatoweb.com ha fatto il punto della situazione dei partenopei:



Reduce dalla positiva esperienza alla guida dell'Olympique Marsiglia,Tudor è stato il protagonista del summit andato in scena ieri col Napoli: tra domanda e offerta, la quadratura si è trovata sulla base di un accordo da sei mesi con opzione per un anno, legata alla qualificazione in Champions League. Tutto deciso? Assolutamente no. Al netto di ulteriori garanzie chieste dallo stesso Tudor per la prossima stagione, c'è infatti da registrare ancora qualche dubbio da parte dello stesso De Laurentiis, che non ha ancora escluso l'idea di un traghettatore vero e proprio per poi fare una nuova scelta - definitiva - in estate.

Da qui, l'idea già presente da settimane - e tornata prepotentemente d'attualità adesso - che porta a Walter Mazzarri. Preferendo a prescindere - come detto - la soluzione fino a giugno - ecco che il nome dell'ex tecnico azzurro (già sulla panchina del Napoli dal 2009 al 2013) sarà valutato nel corso delle prossime ore con l'incontro che avverrà con lo stesso ADL. Il fatto che Mazzarri sia pronto ad accettare un contratto fino a giugno, senza opzioni e con un ingaggio anche più basso, potrebbe rappresentare un elemento decisivo nella scelta.