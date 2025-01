NAPOLI, Il saluto a Folorunsho: "In bocca al lupo Michael"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo l’ufficialità della Fiorentina, arriva anche il saluto da parte del Napoli per l’ormai suo ex giocatore Michael Folorunsho. Queste le parole riportate sul sito ufficiale del club partenopeo:

"La SSC Napoli ufficializza la cessione di Michael Folorunsho all'ACF Fiorentina con la formula del prestito con diritto di riscatto. In questa stagione Folorunsho ha disputato sette incontri con la maglia del Napoli, di cui sei in Serie A e uno in Coppa Italia. Lo scorso 21 settembre il suo esordio, in occasione dello 0-0 maturato all'Allianz Stadium contro la Juventus. In bocca al lupo, Michael!"