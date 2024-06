NAPOLI, Conte vuole Buongiorno: 35 mln + un ex viola

FirenzeViola.it

E' iniziata ufficialmente l'era AntonioConte a Napoli: dopo l'ufficialità arrivata stamani, è già tempo di mercato per gli azzurri e il nuovo tecnico avrebbe le idee chiare: l'obiettivo per la difesa è Alessandro Buongiorno, 25 anni domani, diventato una certezza del Torino al termine di un campionato condotto con autorevolezza e pure con qualche puntata offensiva che non guasta (3 gol all’attivo).

Buongiorno tuttavia piace a tutte le big della Serie A e per vincere la concorrenza di Inter, Milan e Juventus il club azzurro ha messo sul piatto 35 milioni di euro per assicurarsi Buongiorno. Il Toro di Cairo è ovviamente bottega cara e l’affare non è ancora concluso. Un rilancio potrebbe cambiare lo scenario. Il Napoli sta pensando a qualche calciatore in contropartita: l’idea Ostigard non è decollata. Più intrigante, invece, la possibilità Giovanni Simeone: il Cholito vuole cambiare aria e abbracciare un progetto importante come quello del Toro rappresenterebbe uno stimolo importante per lui. Lo riporta Repubblica.