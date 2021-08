NAINGGOLAN, Deluso da offerta del Cagliari

Proprio ieri Radja Nainggolan ha risolto il suo contratto con l'Inter ed era pronto a legarsi di nuovo, stavolta in maniera definitiva dopo il prestito, al Cagliari. Ma dall'incontro tra dirigenza sarda e agente del giocatore non è arrivata la fumata bianca Secondo quanto scrive Tuttosport infatti il giocatore è rimasto deluso dall'offerta del club, un accordo biennale da 1,2 milioni a stagione, ritenuti troppo pochi. In attesa che Nainggolan prenda la sua decisione, restano aperte altre due strade, che portano al Besiktas e all'Anversa, che offrono al giocatore un ingaggio più alto. Nainggolan in passato era stato vicino alla Fiorentina.