MUSSO, Obiettivo viola ma in A no offerte. Poker dalla Liga

Il portiere Juan Musso sembrava ad un passo dall'addio dall'Atalanta, nonostante sia stato il portiere che ha vinto l'Europa League, schiacciato dalla concorrenza (a favore) di Carnesecchi. Il portiere è stato a lungo accostato alla Fiorentina per affiancare Terracciano ma il club viola al momento ha altre priorità. Così per il portiere, secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, non sarebbero arrivate offerte dalla serie A. Sembra invece nel mirino di diversi club spagnoli: Betis e Atletico Madrid seguono la situazione, così come Villarreal e il Valencia.