Social Museo Fiorentina, il ricordo di Niccolò Galli nell'anniversario della sua scomparsa

Oggi, 9 febbraio, è l'anniversario della scomparsa di Niccolò Galli. Figlio del grande ex portiere gigliato Giovanni, Niccolò morì il 9 febbraio 2001, a neanche 18 anni, a causa di un incidente stradale a Bologna. Fiorentino di nascita, dopo essere cresciuto nei settori giovanili di Torino, Parma e Fiorentina, Niccolò si trasferisce in Inghilterra all'Arsenal prima di fare rientro in Italia, a Bologna, dove fa il suo esordio in Serie A. A 24 anni esatti dalla sua morte il Museo Fiorentina ha voluto ricordare Niccolò sui social. Di seguito il post Instagram: