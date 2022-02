MORATA, Io al Barcellona? Allegri mi disse di Vlahovic

Intervenuto oggi in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions contro il Villareal, Alvaro Morata ha parlato così del possibile addio in direzione Barcellona: "Non è importante, ne ho parlato col mister quando c'era il mercato e abbiamo parlato delle idee che aveva lui. Mi ha detto quanto sarebbe stato importante l'arrivo di Dusan per me e così è stato. Fosse per me resterei sempre qui"

Poi sulla convivenza con i nuovi arrivati: "Vlahovic e Zakaria hanno portato entusiasmo, Dusan è un grandissimo giocatore. Porta solo cose positive, è giovane ma ha davanti una carriera meravigliosa. Anche fuori dal campo è bravissimo, si è adattato subito e speriamo domani faccia i primi gol in Champions”.