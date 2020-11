MORALES, Rangnik può considerare pure la Viola

Massimo Morales, allenatore con grande esperienza all'estero (fu anche vice del Trap al Bayern Monaco), ha parlato dei possibili sostituti di Beppe Iachini sulla panchina della Fiorentina: "Mi dispiace innanzitutto per Iachini che sta lavorando con la spada di Damocle sulla testa. Sarri e Spalletti sono toscani e non sono se questo sia un bene o un male per la piazza. Rangnick è un profilo spendibile per Firenze e per una società viola che ha ambizione di crescere. Il modo di lavorare di Rangnik investendo su giovani di talento senza dimenticare i risultati finali (vedi Lipsia e Salisburgo) potrebbe essere quello adatto anche alla Fiorentina. E' un nome giusto per il calcio italiano e nello specifico anche per la Fiorentina".

Rangnik può prendere in considerazione i viola?

"Se il progetto è serio e lo affascina direi proprio di sì. E penso che queste caratteristiche facciano parte del club di Commisso".