MONTI, Beldì? Sulla "sua" Viola non era oggettivo

Lo speaker radiofonico nonché grande tifoso viola, Gianfranco Monti, ha ricordato il regista di altrettanta fede gigliata, Paolo Beldì, nel giorno della sua scomparsa: "Una tragedia, si trattava di un personaggio splendido, era come un fratellone. Sulla Fiorentina non riusciva ad essere oggettivo: quando perdeva, per lui era come se avesse fatto benino, se invece vinceva era come aver vinto lo scudetto... Mi aveva chiamato per dirmi dell'arrivo di Nico Gonzalez, anche se a dire il vero in città lo sapevamo già da due giorni! Io e Carlo Conti gli dicevamo sempre di venire a vivere a Firenze".