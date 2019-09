MONTELLA, Non guardiamo solo le cose negative

Queste le parole del mister della Fiorentina, Vincenzo Montella, in conferenza stampa dopo il pareggio contro l'Atalanta: "C'è una grande delusione perché abbiamo fatto una bella prestazione contro una grande Atalanta ma abbiamo pareggiato. Ho dovuto fare dei cambi forzati e questo non mi ha aiutato. Loro sulla trequarti ci hanno messo in grande difficoltà. Ribery l'ho cambiato perché c'era il rischio di un infortunio ed era stanco, così come Chiesa. Io non guardo la classifica anche se è dura ma restano tre prestazioni eccellenti contro tre grandi squadre. Abbiamo giocato alla pari contro delle squadre forti, le prime tre del campionato l'anno scorso. Un pareggio arrivato in questo modo porta molta delusione e infatti dobbiamo già pensare alla prossima partita. Non dobbiamo guardare solo le cose negative, ma anche quelle positive. I tifosi sono stati pazienti e ci sostengono sempre. Non dobbiamo condannare qualcuno che offende in modo razzista anche a me mi offendono sempre perché sono di Napoli ma io li ringrazio di ricordarmelo".