MONTELLA, È pronto a dover salutare Mario Balotelli

Per l'ex allenatore viola Vincenzo Montella si avvicina sempre più il momento di dover salutare Mario Balotelli. L'ex Milan è reduce da un'ottima stagione con l'Adana Demirsport durante la quale ha fatto registrare 19 reti in 33 gare. "Stiamo ricevendo diverse offerte per lui", questo quanto detto dal presidente del club turco ai microfoni di As.