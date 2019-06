MONDIALI U20, Italia-Mali 1-1 al 45': grandi emozioni

Primi quarantacinque minuti di Italia-Mali pieni di emozioni. Il quarto di finale del Mondiale Under 20 in Polonia per gli azzurrini parte subito nel migliore dei modi con un autogol di Kone al 12'. L'espulsione di Diakite sembra poi mettere in discesa la sfida, ma un gol di Koita al 38' pareggia i conti di una partita che ha visto grandi parate da parte dei due portieri. Dopo 45 minuti il punteggio è bloccato sull'1-1: sarà il secondo tempo a decidere l'accesso alle semifinali del torneo. Sufficiente la prova di Ranieri, terzino di proprietà della Fiorentina che è arrivato un po' in ritardo sulla conclusione di Koita ma che ha comunque giocato una partita diligente.