MONDIALI, La Croazia batte ed elimina il Canada

La Croazia batte il Canada in rimonta 4-1 e si porta in testa al girone, a 4 punti come il Marocco che ha fermato il Belgio rimasto a quota 3. Fanalino di coda a zero punti il Canada che si era illuso con il gol di Davies dopo appena 2 minuti di gioco. Ma alla fine del primo tempo Kramaric (36') e Livaja (44') ribaltavano il risultato arrotondato nella ripresa ancora da Kramaric al 70' (doppietta per lui) e Majer nel recupero. Con questa classifica il Canada è eliminato matematicamente dai Mondiali.