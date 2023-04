MON-FIO, Statistiche e curiosità sul match

FirenzeViola.it

Stasera inizia la 31esima giornata di Serie A e la Lega ha pubblicato sul proprio sito il consueto report statistico sulle dieci gare del weekend: andiamo a vedere numeri e curiosità su Monza-Fiorentina, match in programma domenica alle ore 15.

Tra Serie A TIM, Serie B e Coppa Italia, il Monza ha affrontato la Fiorentina 11 volte: sette successi viola, due brianzoli e due pareggi, incluso quello nel match d’andata di questo campionato al Franchi (1-1). Il Monza non ospita la Fiorentina in un match ufficiale dal 29 maggio 1994: 0-0 nella gara di ritorno di quel campionato di Serie B (in cui la Viola terminò al primo posto e la squadra lombarda all’ultimo). È da ottobre (serie di tre gare in quel caso) che il Monza non riesce a vincere due partite di fila in Serie A TIM: la squadra di Palladino - che contro l’Inter nell’ultimo turno ha chiuso con la porta inviolata - non inanella due clean sheet di fila sempre da quella serie di tre match di ottobre. La Fiorentina ha vinto le ultime tre gare di campionato in trasferta senza incassare alcun gol: la squadra viola non ottiene quattro successi di fila fuori casa in Serie A TIM nella stessa stagione da maggio 2013 (con Montella in panchina) e non ha mai vinto nella sua storia quattro volte di fila in trasferta nella competizione senza subire gol. Il Monza ha ottenuto 38 punti finora: nelle prime 30 giornate di un campionato di Serie A TIM solo due debuttanti assolute hanno raggiunto almeno questa cifra nell’era dei tre punti a vittoria, la Reggina 1999/2000 (39) e il Chievo Verona 2001/02 (47).

Gli ultimi 11 gol del Monza in Serie A TIM sono stati segnati da 11 marcatori differenti: per i brianzoli ora sono 15 i goleador diversi in questo campionato, quinto dato del torneo in corso dietro Atalanta, Milan, Napoli e Roma (di questi 15 ben 11 sono italiani, primato nella Serie A 22/23). In quattro delle ultime sei partite di campionato disputate, la Fiorentina ha trovato il gol nel quarto d’ora successivo all’intervallo (tra il 46’ e il 60’): solo l’Atalanta (14) ha messo a referto più reti dei toscani (10) in questa frazione di gioco nella Serie A TIM in corso. Patrick Ciurria è uno dei sei giocatori italiani con almeno cinque assist vincenti all’attivo in questo campionato, ma tra questi è l’unico nella stagione di debutto in Serie A TIM (in generale tra gli “azzurri” solo Berardi e Barella, sei ciascuno, hanno fatto meglio) – uno di questi assist è stato per Carlos Augusto nel match d’andata contro la Fiorentina. Carlos Augusto è l’unico difensore di questo campionato con più di 25 dribbling riusciti (27) e più di 25 tiri tentati (29), oltre ad essere sempre l’unico difensore di questa Serie A TIM con almeno 10 partecipazioni a gol (cinque reti, una delle quali all’andata contro la Fiorentina, e cinque assist).