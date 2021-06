MOGLIE BORJA, Su IG: "Oggi come primo giorno"

Borja Valero non sarà più un giocatore della Fiorentina, ma non solo. Il centrocampista spagnolo infatti si ritirerà dal calcio giocato e la moglie, Rocio Rodriguez, ha condiviso su Instagram un'immagine della sua famiglia sul campo dell'Artemio Franchi. La didascalia non lascia spazio a interpretazioni: "Oggi più che mai. Oggi come il primo giorno. Forza Borja Valero".