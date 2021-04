MOGGI, A Rizzoli: "Trasse vantaggio da Calciopoli"

"Calciopoli ci ha fatto molto male, rimettersi in piedi è stata durissima. Ricostruire un rapporto di fiducia con la gente, convincere gli appassionati che si era fatta pulizia, questi erano gli imperativi immediati. A me diede una mano a scalare le graduatorie grazie al coinvolgimento di alcuni colleghi ma qualche scoria ce la portiamo ancora addosso, ingiustamente". Così si è espresso ieri Nicola Rizzoli, ex arbitro e ora superdesignatore di Serie A e B, nell'intervista al Corriere dello Sport. Non si fa attendere, però, la replica di Luciano Moggi, ex dg della Juventus, che direttamente dalle pagine di Libero risponde alle dichiarazioni dello stesso Rizzoli: "Non si capisce di cosa parli Rizzoli, lui è stato uno di quelli che ne ha tratto vantaggio visto che la sua carriera è stata accelerata a scapito di colleghi prima indagati e poi assolti per non aver commesso il fatto. Se qualche arbitro fosse stato condannato per aver aiutato la Juve avrebbe ragione, ma così non è stato e non è dato sapere di quale danno stia parlando il designatore. Lui è stato anzi uno di quelli che ne ha tratto vantaggio perché la sua carriera è stata accelerata a scapito di colleghi prima indagati e poi assolti per non aver commesso il fatto. E di questo deve ringraziare soprattutto l’ex magistrato Palamara".