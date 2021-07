MOENA, Le info utili: hub per tamponi al V. Village

La Fiorentina, su indicazione della società ospitate US Monti Pallidi, comunica le modalità di accesso alle Tribune del Benatti di Moena durante il Ritiro Estivo della Prima Squadra viola.

ALLENAMENTI

Nel rispetto delle normative vigenti e con lo scopo prioritario di garantire la massima sicurezza a Tifosi, Atleti ed Addetti ai Lavori, sarà possibile accedere alle tribune previo controllo della temperatura corporea e consegna della AUTOCERTIFICAZIONE COVID debitamente compilata e sottoscritta. La capienza delle Tribune per gli allenamenti è limitata a 500 posti, ad esaurimento.

AMICHEVOLI

I titoli di accesso alle partite amichevoli saranno disponibili sul sito Ticket One a partire dalle 10:00 di Venerdì 16 Luglio. Di seguito i link per l’acquisto dei biglietti per ogni singola gara:

ACF FIORENTINA vs SV OSTERMÜNCHEN E.V.

ACF FIORENTINA vs POLISPORTIVA C4 ASD Amichevole

ACF FIORENTINA vs VIRTUSVECOMP VERONA Amichevole

ACF FIORENTINA vs US LEVICO TERME Amichevole

In ossequio a quanto previsto dalla Provincia Autonoma di Trento, condizione fondamentale per l’accesso all’impianto sarà il possesso di una CERTIFICAZIONE VERDE Covid-19 rilasciata secondo normativa (D.Lgs. 22 Aprile 2021, n.ro 52). Nei pressi del Viola Village sarà allestito un punto per tamponi antigenici rapidi.

La capienza delle tribune per le amichevoli è limitata a 1000 posti. Queste le categorie di prezzo disponibili:

INTERO € 14 + 1 DI PREVENDITA;

RIDOTTO UNDER 12 € 8 + 1 PREVENDITA (NATI DAL 18/07/2009 AL 16/07/2015);

OMAGGIO UNDER 6 OMAGGIO (NATI DAL 18/07/2015 IN POI);

Con l’occasione, invitiamo i nostri Tifosi al rigoroso rispetto delle misure di distanziamento sociale, di igiene delle mani e di protezione delle vie respiratorie, laddove necessario. Il Personale di Servizio sarà a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento. Eventuali informazioni di carattere generale saranno comunicate attraverso il Sito Ufficiale di ACF Fiorentina ed i Profili Social Ufficiali della Società.