MILLA, I magrebini fanno sempre casino. Giochino...

Durissimo attacco da parte di Roger Milla ai Paesi magrebini a poche ore dall'inizio della Coppa d'Africa. Uno tra i più grandi campioni nella storia del calcio africano ha rilasciato un'intervista a TV5 ed ha attaccato così i paesi Nordafricani: "Sono sempre i Paesi maghrebini che fanno casino. Mi dispiace, ma sono sempre loro che creano il caos. Parlo come un fratello a Marocco, Egitto e gli altri, tutto questo non è normale. Se non sono africani, che vadano a giocare in Europa, in Asia o da qualche altra parte, ma che non vengano a far casino in Africa. Hanno sempre giocato in Africa, e noi li abbiamo sempre accettati per cui non vedo perché continuino a parlare male dell’Africa, non è normale".

Le parole di Milla arrivano dopo una serie di polemiche scatenatisi in Nord Africa, per l'assegnazione della Coppa d'Africa al Camerun, a cui solo tre anni fa era stata revocata per continui ritardi nella preparazione logistica.