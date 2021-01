MILIK, Viola i più vicini ai 15 milioni ma ha detto no

Quello intorno ad Arkadiusz Milik sta diventando un caso di mercato sempre più spinoso. Sempre sul mercato e in uscita dal Napoli, il polacco dopo aver detto già no ad Olympique Marsiglia e Atletico Madrid, scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, avrebbe rifiutato anche un passaggio alla Fiorentina, club si sarebbe avvicinato di più alla richiesta di De Laurentiis offrendo 15 milioni di euro. La sua partenza quindi non sarà così immediata con le parti che potrebbero anche andare per vie legali.