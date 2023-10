MILENKOVIC, Serbia? Vlahovic mi ha fatto i complimenti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Dopo la partita di ieri sera tra Serbia e Montenegro, Nikola Milenkovic si è espresso riguardo il trionfo della sua squadra che ha permesso di compiere un ulteriore passo avanti verso la qualificazione all'Europeo, che si terrà l'anno prossimo in Germania.

Ieri sera a Belgrado la Serbia ha sconfitto il Montenegro con il punteggio di 3 a 1 nella partita del gruppo G di qualificazione agli Europei 2024. Nel girone la Serbia attualmente è seconda, al primo posto l'Ungheria e terzo il Montenegro che precede Bulgaria e Lituania. Queste le parole di Milenkovic dopo la partita.

"Abbiamo giocato una partita difficile, perché dovevamo vincere. La squadra ha dimostrato che siamo ancora più forti quando la partita è difficile. Tutti stanno facendo del loro meglio per raggiungere l'obiettivo e siamo sempre più vicini all'Europeo. C'è molta intesa tra noi, andiamo tutti d'accordo, c'è una grande atmosfera. Quando la partita è difficile e quando le cose non vanno bene, lo spirito di squadra è la prima cosa che aiuta. Un esempio sono le congratulazioni e i complimenti di Dusan Vlahović, che per infortunio ha saltato queste partite, non potendo essere in campo con noi". A riportarlo è il portale serbo "Novosti Sport".