MILENKOVIC, Gioca 90', la sua Serbia è beffata

La Serbia non va oltre il pareggio con l'Ucraina di Sheva che ha segnato il gol del pareggio con Besiedin (2-2) al 93'. La Serbia , in vantaggio su rigore di Tadic al 9', era stata ripresa al 32' da Yaremchuk. A nulla è servito il gol di Mitrovic al 56' vista la beffa finale. Ai fini della qualificazione la vittoria non sarebbe però bastata visto che il Portogallo ha battuto ilLussemburgo per 2-0 con gol di B.Fernandes e raddoppio nel finale di CR7. Si qualificano così proprio Lussemburgo e Portogallo, niente da fare per la Serbia, solo terza.