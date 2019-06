MILENKOVIC, Euro U21 già finito: la Germania vince 6-1

Brutta sconfitta ed eliminazione già matematica dopo due gare del girone dall'Europeo Under 21 per Nikola Milenkovic (in campo per l’intera durata della gara) e la “sua" Serbia. I tedeschi si sono imposti per 6-1 grazie ai gol di Richter, Dahoud, Maier e alla tripletta di Waldschmidt con le prime tre reti realizzate nel primo tempo; inutile il gol di Zivkovic su rigore nel finale per la Serbia. Il classe '97 è stato anche ammonito dopo soli 18 minuti di gioco per un fallo di frustrazione ai danni di Oztunali. Germania dunque che prosegue il proprio cammino a punteggio pieno e scavalca le due squadre appaiate a 3 punti (Danimarca e Austria), out dal torneo i serbi che rimangono a quota 0 punti.