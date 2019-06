MILENKOVIC, 90' nella sconfitta della Serbia U21

Finisce 2-0 la sfida tra Serbia e Austria, in favore degli austriaci, la partita del girone valida per l'Europe under 21. In rete Wolf e Horvarth. Novanta minuti di gioco per il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic. Comincia abbastanza bene, con un paio di chiusure importanti. Ma col passare dei minuti cala l'attenzione e aumenta il nervosismo. Da segnalare un'ammonizione per il classe '97 al novantesimo minuto.