MILAN, Preso Lazetic. Per alcuni è meglio di DV9

Nuovi contatti nella mattinata fra il Milan, la Stella Rossa e gli agenti di Marko Lazetic, giovane centravanti serbo, considerato in patria come un possibile futuro Vlahovic. Il giocatore firmerà così un contratto lungo, da capire se ci sarà un'opzione o se andrà a scadere direttamente al 30 giugno del 2027. Essendo extracomunitario il Milan ha dovuto aspettare il compimento del diciottesimo anno di età, anche per evitare inserimenti da parte di altre squadre interessate. Cinque milioni di euro alla Stella Rossa - più percentuale sulla futura rivendita - e l'inserimento da subito in prima squadra, non in Primavera. Chi lo segue in Serbia lo reputa meglio del centravanti della Fiorentina a diciotto anni, ma per raggiungere lo stesso livello di Vlahovic ci sarà bisogno di tempo, di calma e di allenamenti con la prima squadra. Nel giro delle prossime 48 ore potrebbero esserci già firme e annuncio, per quello che oramai sarà un nuovo giocatore del Milan.