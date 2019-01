MILAN-NAPOLI, Termina 0-0 a San Siro

Un finale caotico sporca una gara tutto sommato piacevole, pur se non ricchissima di occasioni nette, nell'anticipo del sabato sera tra Milan e Napoli, terminato senza reti. Tanto equilibrio in campo nella sfida giocata a San Siro, dove gli azzurri si sono fatti preferire nelle trame di gioco, anche se l'occasione più evidente per risolvere la gara è capitata sul destro di Musacchio, a circa un quarto d'ora dalla fine. In generale una divisione della posta in gioco giusta, che rischia però di vedere la capolista Juventus andare addirittura in doppia cifra in caso di vittoria domani.