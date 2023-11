MILAN, Gazzetta: "Colombo sarebbe servito più di Jovic"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come scritto da La Gazzetta dello Sport nell’ultima campagna acquisti del Milan sono stati spesi (male) più di cento milioni, perché Colombo non sarà Van Basten ma era già nel Milan e siccome è un centravanti vero, tra l’altro italianissimo, sarebbe servito più di Jovic e Okafor messi insieme. In teoria il tempo per risalire c’è ancora, ma una cosa è certa: il Milan non può più sbagliare, in Champions e in campionato.