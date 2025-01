MILAN, Clamoroso Okafor: non passa le visite mediche col Lipsia

Ha dell'incredibile quello che sta succedendo in Germania riguardo il passaggio (adesso tutt'altro che scontato) di Noah Okafor al Lipsia. l giocatore già nelle scorse ore era volato in Germania e aveva salutato il Milan e il mondo rossonero attraverso un messaggio sui social. L'addio a Milano però non sembra possa concretizzarsi. Secondo l'edizione tedesca di SkySport infatti, l'operazione potrebbe essere definitivamente saltata dopo le visite mediche dell'attaccante col club della Red Bull. Lo svizzero infatti, durante i test medici, avrebbe evidenziato alcuni problemi fisici che non gli permetterebbero di scendere immediatamente in campo.

Una condizione, questa, a quanto pare fondamentale per il Lipsia, tanto da avergli fatto cancellare il trasferimento e aver fatto saltare definitivamente l'operazione. Nelle ultime settimane, ricordiamo, Okafor era rimasto fuori dal gruppo rossonero a causa di un problema muscolare al polpaccio.