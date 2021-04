MIHAJLOVIC, Avrei mandato Mancini a quel paese

Sinisa Mihajlovic, durante la conferenza stampa di presentazione della gara con l'Inter, non le ha mandate a dire riguardo alla convocazione in Nazionale del rossoblù Roberto Soriano, mai utilizzato dal ct Mancini (come, tra l'altro, Biraghi e Castrovilli): "Penso che Soriano abbia dimostrato di essere il miglior centrocampista italiano per rendimento. Gioca al Bologna, ok, ma vedo giocare chi in campionato non vede mai il campo. Soriano che è il migliore in Italia è andato tre volte in tribuna e non mi sembra giusto… A questo punto era meglio che rimaneva qui ad allenarsi. Se avesse giocato in un’altra squadra non so se le cose sarebbero cambiate ma parlando da allenatore e non da amico di Mancini, io dico che Soriano si meritava di giocare. E non parliamo di una nazionale con chissà quali giocatori. Se uno se lo merita è giusto che venga convocato. Soriano ha 30 anni, non è un ragazzino, ma almeno una volta in panchina… è il minimo. Se io fossi stato al posto di Soriano lo avrei mandato a quel paese Mancini e me ne sarei tornato a casa. Mi rode a me per lui".