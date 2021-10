MICELI, Il Venezia deve imparare a capitalizzare

Salvatore Miceli, ex giocatore e centrocampista del Venezia, è stato intervistato da La Nuova Venezia circa il modo di giocare della squadra di Zanetti: "Vedo che la squadra non ha perso l'animus pugnandi, è una squadra che gioca, corre, pressa, deve fare i conti con avversari di livello superiore rispetto alla passata stagione, ma quando hai un'idea di gioco ben precisa, sei già sulla buona strada. Mi auguro che possa salvarsi, per la città, i tifosi che non dimenticherò mai. Se non sei nettamente superiore, in Serie A sono gli episodi a decidere le partite, tante squadre sono più o meno sullo stesso livello, bisogna che il Venezia sappia portare gli episodi dalla sua parte, come è accaduto a Cagliari nell'ultima partita. È una squadra che subisce poco, concede poco, deve imparare a capitalizzare di più le occasioni che crea. Lo scorso anno mi impressionò Maleh, e la Fiorentina l'ha preso, mi piace tantissimo Johnsen, si vede che il norvegese ha numeri e qualità, può crescere ancora".