MESSI, Penso di chiudere all'Inter Miami: non sono pronto

FirenzeViola.it

© foto di Imago/Image Sport www.imagephotoagency.i

Lionel Messi sa che non giocherà ancora per molto. Il momento del ritiro si avvicina e ne ha parlato lo stesso fuoriclasse argentino in un'intervista ad ESPN: "Penso che l'Inter Miami sarà l'ultimo club della mia carriera. Non sono ancora pronto a lasciare il calcio. Ho fatto questo per tutta la vita, amo giocare a pallone, mi divertono gli allenamenti, la vita quotidiana, le partite... C'è sempre un po' di paura che tutto finisca, no? Lasciare l'Europa per gli USA è stato un passo difficile da fare; certo, il fatto di aver vinto il Mondiale mi ha aiutato molto a vedere le cose diversamente".

Conclude: "Cerco di godermi tutto più di prima, perché sono consapevole che manca poco. Però mi diverto e ho la fortuna di avere compagni e amici al mio fianco. Mi diverto in Nazionale, dove ho tanti amici. E mi godo i piccoli dettagli, so quando non giocherò più mi mancheranno".