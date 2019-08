Dries Mertens sarà regolarmente in campo nel big match di sabato prossimo all'Allianz Stadium. La Procura Federale, infatti, non ha chiesto la prova tv per l'attaccante del Napoli dopo la simulazione nella gara contro la Fiorentina in occasione del rigore che è valso il momentaneo 1-2 alla squadra di Ancelotti