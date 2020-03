MERCATO, Viola segue Tonali, Cassata e Torregrossa

Tante le operazioni di mercato che la Fiorentina sta portando avanti in vista della prossima stagione, anche se prima c'è da capire come finirà questo campionato. Come riporta Tuttosport però, è sempre vivo l'interesse della società viola per Francesco Cassata, in uscita dal Genoa, Sandro Tonali, sul quale ci sono Inter e Juventus, e infine Ernesto Torregrossa, seguito da Lazio e Fiorentina.