MERCATO, Su Mina c'è il Liverpool. Inter e Viola...

L'Everton ha fissato il prezzo per Yerry Mina a 25 milioni. Secondo quanto riporta il portale britannico TeamTalk la squadra di Carlo Ancelotti reputa il colombiano un giocatore importante per il club, ma allo stesso tempo se dovesse arrivare un'offerta vicina al prezzo fissato, ecco che i toffes sarebbero pronti per sedersi e negoziare una trattativa. Il Liverpool sembra essere la squadra, al momento più interessate ad acquistare il giocatore e l'unica probabilmente, escluse Inter e Fiorentina, che può permettersi di spendere una cifra così esosa. L'Everton ne fa una valutazione alta dal momento in cui per prelevarlo al Barcellona, il club inglese ha speso circa 32 milioni di euro.