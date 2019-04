MERCATO, Si segue Buonanotte per il futuro

Finito il calciomercato, Corvino è tornato al lavoro in vista dell'estate. Il nome buono per il futuro potrebbe essere quello di Diego Buonanotte (24), talentuoso argentino, centrocampista offensivo del Malaga, che quest'anno non ha brillato in Spagna. Il direttore sportivo viola avrebbe messo gli occhi su di lui e il suo cartellino potrebbe essere a questo punto abbordabile per una squadra come la Fiorentina e il calcio italiano buono per il giocatore per rilanciarsi. Queste le prime mosse della Fiorentina per non arrivare impreparati al prossimo calciomercato estivo.