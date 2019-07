La Fiorentina continua a lavorare per Lirola. Tra le parti ci sono stati nuovi contatti positivi, infatti dovrebbe essere proprio lui il prossimo rinforzo in arrivo per i viola. Capitolo rinnovo Dragowski: ancora non è arrivata la fumata bianca ma la Fiorentina è serena di riuscire a risolvere la situazione con il portiere polacco.