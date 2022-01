MERCATO, Kokorin in uscita senza pretendenti

Con gli acquisti di Jonathan Ikone e Krzysztof Piatek la Fiorentina dopo pochi giorni di mercato ha già potenziato la sua rosa, nella quale alcuni giocatori che stanno faticando ad avere spazio potrebbero partire nella sessione di gennaio. Tre gli esuberi da Firenze: il primo è Aleksandr Kokorin, che però, a causa del pochissimo utilizzo nell'ultimo anno non gode di grande mercato; l'unica squadra che per ora sembra interessata all'attaccante è il Khimki, squadra militante nel massimo campionato russo, ma il club sembra intenzionato a mettere sotto contratto Kokorin solo in caso di svincolo dalla Fiorentina; in partenza anche Marco Benassi, che piace all'Empoli ed al Genoa, mentre Sofyian Amrabat ha estimatori sia in Serie A (Torino su tutti) che all'estero, soprattutto in Olanda e Spagna. Questo quanto riportato dal Corriere dello Sport.