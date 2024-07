MERCATO, Il nome nuovo è Adam Idah, attaccante del Norwich

FirenzeViola.it

Dopo l'accelerata sul mercato per altri ruoli, la Fiorentina, secondo TEAMTalk, avrebbe fatto dei sondaggi per rinforzare il reparto offensivo. Il portale inglese rilancia infatti l'interesse viola per l'attaccante irlandese Adam Idah del Norwich City. Il classe 2001, la scorsa stagione, ha giocato da gennaio a giugno con risultati importanti in Scozia al Celtic, dove ha messo a referto 9 gol e 2 assist in tutte le competizioni. Proprio per questo motivo, gli scozzesi vorrebbero rinnovare il prestito, ma non sono ancora arrivati a un accordo. In tutto questo, la Fiorentina sta cercando di inserirsi nella trattativa, ma il Norwich non ha fretta di chiudere.