MERCATO, Ikoné valuta il Qatar. Nzola, ora serve l'estero

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sulle pagine odierne de La Nazione si parla del futuro di Ikoné e Nzola, due delle pedine che sono certamente in uscita dal club viola: come spiega il quotidiano, il francese sta valutando l’offerta (ricca) della formazione qatariota dell'Al-Duhail. Per la Fiorentina sono giusti i circa 12 milioni ventilati nelle scorse ore. L’esterno vuol capire se c’è ancora la possibilità di giocare in Europa, ma non ha detto no al trasferimento in Qatar. Alla porta anche Nzola. In Italia ha estimatori (Cagliari su tutti), ma nessuno può comprarlo a titolo definitivo. Per lui serve una soluzione all’estero.