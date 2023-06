MELONI, Franchi? Non siamo stati noi ad inserirlo nel PNRR

Nel parlare al Senato di Pnrr e Mes, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha preso ad esempio la querelle legata allo stadio Artemio Franchi, con una parte dei soldi destinati al rifacimento dell'impianto per via del piano nazionale di riprese e resilienza tolti in un secondo momento dalla Commissione Europea. Ecco le parole della Premier riportate da Adnkronos: "Sui "ritardi sul Pnrr c'è un racconto che non corrisponde a verità.

Ci si dice che a Bruxelles non hanno visto un pezzo di carta, temo che non si sia molto preparati, perché sono molti e copiosi i documenti che noi abbiamo prodotto per la commissione europe, per essere decisi rispetto ai tempi di attuazione d'un piano di ripresa e resilienza che non avevamo scritto noi e rispetto al quale le contestazioni che vengono fatte dalla commissione non sono riferibili a noi. Vi potrei citarle lo stadio di Firenze che la commissione dice che non ritiene debba essere finanziato con i soldi del piano nazionale di ripresa e resilienza ma non sono stata io a inserire lo stadio di Firenze nel Pnrr. Quindi semmai noi stiamo producendo molte carte, cercando ovviamente di dare continuità, per quello che possiamo fare".