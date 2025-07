Il portiere Ter Stegen annuncia: "Devo operarmi alla schiena"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Il portiere della nazionale tedesca e del Barcellona, Marc-André ter Stegen, soffre di un dolore cronico alla schiena e dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico; dovrà inoltre stare lontano dal campo per tre mesi, come ha lui stesso annunciato su Instagram: "Oggi è una giornata difficile per me. Fisicamente e atleticamente mi sento in ottima forma, anche se purtroppo avverto ancora un po' di dolore. Dopo intense discussioni con lo staff medico del Barcellona e con esperti esterni, il modo più rapido e sicuro per riprendermi completamente è un intervento chirurgico alla schiena", ha continuato. Si tratta di un nuovo duro colpo per il portiere 33enne, tornato in campo alla fine della scorsa stagione, sette mesi dopo l'operazione al ginocchio.

Ter Stegen non rientra più nei piani del suo connazionale Hansi Flick, allenatore dei blaugrana. I campioni spagnoli hanno ingaggiato all'inizio della sessione estiva di calciomercato il portiere dell'Espanyol Barcellona Joan Garcia (24 anni), che dovrebbe diventare il numero 1, con il veterano polacco Wojciech Szczesny, 35 anni, come suo sostituto dopo aver prolungato il suo contratto fino al 2027. (ANSA).