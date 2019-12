MEDIACOM, Rimborsa tutte le obbligazioni rimanenti

Mediacom, azienda sulla quale è stata costruita la fortuna di Rocco Commisso, proprietario e presidente della Fiorentina, ha rimborsato le obbligazioni dell'azienda a scadenza 2021, riscattando così l'intero debito obbligazionario rimanente. A darne comunicazione è proprio l'azienda statunitense, mediante una nota ufficiale. Eccola.

"Mediacom Broadband LLC e Mediacom Broadband Corporation, società interamente controllate da Mediacom Communications Corporation, annunciano oggi di aver perfezionato il riscatto dell’intero saldo di 50 milioni di dollari sull’importo del capitale in essere del 5½% dei prestiti con scadenza 2021.

“Sono orgoglioso di annunciare il rimborso delle obbligazioni rimanenti di Mediacom” – ha affermato Rocco B. Commisso, fondatore di Mediacom, nonché Presidente e Amministratore Delegato dell’Azienda. “Il raggiungimento di questo traguardo testimonia la qualità dell’investment grade della posizione finanziaria di Mediacom, sottolineata dal rapporto d’indebitamento molto al di sotto di 3x e da oneri finanziari mai così bassi, pari al 3,25%. Naturalmente, nulla di tutto ciò sarebbe possibile senza il duro lavoro e la dedizione dei 4.500 dipendenti di Mediacom che hanno prodotto continuativamente risultati eccellenti, come evidenziato dai 91 trimestri consecutivi di crescita nei ricavi in rapporto agli stessi periodi degli anni precedenti”.

“Vorrei ringraziare sentitamente i nostri obbligazionisti di lunga data per il loro sostegno e per la loro fiducia in questi 33 anni di reperimento di capitale di debito nei mercati non-investment grade” – ha continuato Rocco Commisso. “Sono soddisfatto di aver restituito il favore con una performance del credito immacolata negli anni. È altrettanto importante il fatto che le nostre banche e i nostri investitori istituzionali in conformità alle linee di credito esistenti dell’Azienda continuino a beneficiare di una solida copertura degli asset, di elevati livelli di liquidità e di una robusta generazione di free cash flow da parte di Mediacom”.".