MEDIACOM, Raccolti 37mila dollari per ricerca cancro al seno

Fonte: businesswire.com

Un team che rappresenta Mediacom Communications ha partecipato con orgoglio alla marcia annuale Making Strides of Hudson Valley, raccogliendo oltre 37.000 dollari per l'American Cancer Society. L'evento si è svolto presso la sede centrale di Mediacom, dove i partecipanti hanno camminato lungo il sentiero naturalistico che circonda il campus degli uffici.

I dipendenti, i loro familiari e amici hanno raccolto inizialmente 18.600 dollari, che l'azienda ha poi raddoppiato. Con $ 37,200 donati, il Team Mediacom si è classificato al primo posto tra le 283 squadre di Making Strides of Hudson Valley.

"Il Team Mediacom è molto lieto di celebrare il nostro decimo anno come partecipante di primo piano nella Hudson Valley Making Strides Against Breast Cancer Walk", ha dichiarato Catherine Commisso, Group VP of Administration di Mediacom. "È incoraggiante vedere i fenomenali progressi compiuti sia nella prevenzione che nel trattamento del cancro al seno. Sosteniamo con orgoglio l'American Cancer Society in tutti i suoi sforzi".