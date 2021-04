MEDIACOM, In gara tra le aziende migliori degli USA

Novità illustri per quanto riguarda la Mediacom, azienda guidata da Rocco Commisso e di fatto casa-madre della Fiorentina. La grande società di comunicazioni, infatti, è stata inserita in una speciale lista di candidati stilata da Deloitte e Wall Street Journal, quella delle US Best Managed Companies per quanto riguarda il 2021. Anche Mediacom, dunque, è in gara per aggiudicarsi il riconoscimento come azienda privata dell'anno meglio gestita negli Stati Uniti.