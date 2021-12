MAYORAL, Anche il Cagliari interessato allo spagnolo

Seguito dalla Fiorentina ormai da tempo, l'attaccante Borja Mayoral sarebbe anche un obiettivo del Cagliari, secondo quanto rivela il Corriere dello Sport. Lo spagnolo della Roma potrebbe rappresentare un valore aggiunto, anche se prima sarà necessario valutare la sua reale voglia di rimettersi in gioco e lottare per un traguardo come la salvezza e, non in secondo ordine, l'effettiva voglia di Mourinho di lasciarlo partire.