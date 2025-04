Mattarella: "Grato a Papa Francesco, ci ha indicato la via della solidarietà"

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso il suo profondo dolore per la morte di Papa Francesco, sottolineando il grave vuoto lasciato dalla scomparsa del Pontefice, che per lui è sempre stato un punto di riferimento fondamentale.

"In questo momento di grande tristezza, la morte di Papa Francesco suscita un dolore profondo, non solo tra gli italiani ma in tutto il mondo", ha dichiarato Mattarella. "Il suo insegnamento ha richiamato il messaggio evangelico, la solidarietà tra gli uomini, la vicinanza ai più deboli, la cooperazione internazionale e la pace. La sua figura ha incarnato un faro di speranza e di umanità".

Mattarella ha poi sottolineato che la riconoscenza per l'opera di Papa Francesco deve tradursi in un impegno concreto: "La sua opera e il suo esempio ci richiamano alla responsabilità di operare, come lui ha sempre fatto, per i valori che ha promesso e vissuto: la pace, la solidarietà e l’aiuto ai più bisognosi".